Kelderman breekt vinger in Strade Bianche

Kwiatkowski wint spectaculaire Strade Bianche, Dumoulin knap vijfde

17:55 Michal Kwiatkowski heeft in een spectaculaire Strade Bianche de Italiaanse wielerklassieker op zijn naam geschreven. De Pool kwam na 175 kilometer fietsen over vele grindwegen als eerste over de finish in Siena. Tom Dumoulin eindigde knap als vijfde.