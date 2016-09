Kelderman en Roglic mikken op klassement Eneco Tour

,,Wij zijn er als Nederlandse ploeg op gebrand onszelf te laten zien", lichtte ploegleider Merijn Zeeman de samenstelling van de selectie toe. Kelderman werd vorig jaar derde en ook voor de sterke tijdrijder Roglic worden kansen gezien.



De zevendaagse wedstrijd begint maandag met een rit in lijn in het Friese Bolsward, daarna volgen onder meer een individuele tijdrit en een ploegentijdrit. De laatste etappe eindigt op zondag 25 september in het Belgische Geraardsbergen. Zeeman: ,,We willen succesvol zijn op verschillende fronten. De ploeg bestaat uit renners voor het klassement, de tijdrit en de sprinttrein met Dylan Groenewegen. Met de finish in Geraardsbergen hebben we met Sep Vanmarcke een renner die dat zeker aan moet kunnen.''



Roglic ziet kansen in de tijdrit over een kleine 10 kilometer in Breda. De voormalig skispringer werd dit jaar tweede in de korte openingstijdrit van de Giro in Apeldoorn en was een week later in de Chiantistreek zelfs de beste. ,,Ik ben er dit jaar achter gekomen dat ik goed kan tijdrijden en hoop dat ook in de Eneco Tour te kunnen doen. Daarnaast wil ik een goede bijdrage aan de ploegentijdrit leveren'', zei Roglic.



Voor Kelderman had een dagje langer in de Ardennen wel gemogen. ,,Maar een ploegentijdrit en de tijdrit zijn onderdelen waar we goed kunnen scoren. Ik denk dat in deze ritten het klassement wordt gemaakt.''



De andere renners van LottoNL-Jumbo in de Eneco Tour zijn Jos van Emden, Tom Leezer, Robert Wagner en Maarten Wijnants.