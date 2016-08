Kelderman tweede in Poitou-Charentes

Uitgeputte wielrenster Ferrand-Prevot hint op einde loopbaan

12:01 De Franse topwielrenster Pauline Ferrand-Prevot heeft vrij plotseling haar seizoen beëindigd. De 24-jarige renster, in 2014 wereldkampioene op de weg en in 2015 wereldkampioene veldrijden en mountainbiken, zinspeelt in een emotioneel betoog op Facebook zelfs op het einde van haar carrière. 'Ik weet niet wanneer ik weer op de fiets stap. Wielrennen was wat ik het liefste deed, maar het werd mijn grootste nachtmerrie', schrijft de Française, die in dienst is van Rabobank-Liv.