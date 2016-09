Kiserlovski moet Zakarin bijstaan bij Katoesja

Mollema strandt op één seconde in Alberta

8:27 Bauke Mollema is er niet in geslaagd de Ronde van Alberta voor de tweede keer op rij te winnen. De wielrenner van Trek kreeg het in de vijfde en laatste etappe niet voor elkaar de Amerikaan Robin Carpenter de leiderstrui afhandig te maken. Hij strandde in het eindklassemnet op één seconde.