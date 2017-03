Kittel sprint na valpartij alsnog naar zege in ochtendrit Driedaagse

Door Noud Bemelen



De finale werd ontsierd door een valpartij in het peloton, waarbij Kittel zelf betrokken was. Door sterk werk van zijn ploegmaten keerde hij terug, waarna hij nog mee kon spurten voor de zege.



Na een minuut of tien was de ontsnapping van de ochtend al gevormd. In deze kopgroep van negen was het team van Roompot net als gisteren goed vertegenwoordigd. Met Andre Looij en Elmar Reinders had de Nederlandse formatie twee renners mee. Ook Rob Ruijgh was in het tenue van Tarteletto vooraan te vinden.



Het peloton hield de kopgroep constant binnen schootsafstand. Onder aanvoering van de sprintersploegen werd ervoor gezorgd dat de voorsprong van de negen leiders nooit boven de anderhalve minuut kwam.



In het klassement blijft Gilbert stevig aan kop na de ochtendrit, maar vanmiddag staat de afsluitende tijdrit nog op het programma. In deze 14,2 kilometer lange rit tegen de klok verdedigt de Belg een voorsprong van 50 seconden op zijn naaste belager Matthias Brändle, de hardrijder van Trek. Gezien de tijdritcapaciteiten van Gilbert moet dit echter weinig tot geen problemen opleveren.