Knaven: Froome zal er goed ziek van zijn geweest

,,Chris liet zich verrassen door de manier van koersen en zat niet op de goede plaats", blikte Knaven bij Sporza terug. ,,Daarna moest hij samen met de ploeg achter de feiten aanfietsen. Doordat hij uiteindelijk zonder ploegmaats kwam te zitten, moest hij zelf rijden en verloor hij nog tijd op de slotklim. Dat zal ongetwijfeld besproken zijn intern na de rit. Niemand zal gelukkig geweest zijn, maar dat is koers. Een klein foutje kan meteen hard afgestraft worden."



Knaven: ,,Zeker in het begin zal Chris goed ziek zijn geweest van de situatie. Hij had in het voorjaar als doel om de Tour en de Vuelta te winnen. Als je na twee weken koers tweede staat op minder dan een minuut, komt dat doel dichtbij. Zeker omdat er nog een tijdrit volgt. Het is ontgoochelend als dat in een paar uur tijd bijna onmogelijk wordt."



Froome begint woensdag, een dag na de rustdag, met een achterstand van 3 minuten en 37 seconden op Quintana aan de zeventiende etappe.