Koen Bouwman in Tour Down Under: Mijn resultaten doen er niet toe

Dit seizoen is pas het tweede profjaar voor de wielrenner uit Ulft. Hij hoopt dit jaar opnieuw de Ronde van Spanje te rijden, die op 19 augustus begint. Hoewel dat nog heel ver weg is, zegt Bouwman nu al: „De Vuelta is natuurlijk wel het grote doel. Uiteindelijk hoop ik weer in Spanje te mogen rijden, maar de ploeg is in de breedte een stuk sterker geworden. In de wedstrijden vóór de Vuelta moet ik in topconditie zijn, wil ik kans maken op een selectie.”



Ondertussen blijft Bouwman zijn vlieguren maken: „Na de Tour Down Under rij ik de Cadel Evans Great Ocean Road Race in Melbourne, dan vliegen we naar huis en rij ik drie weken later in Abu Dhabi. En tussendoor gaan we nog op trainingskamp naar Tenerife. ”