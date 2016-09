König kopman bij Duitse ploeg van Sagan

König reed van 2011 tot en met 2014 voor Team NetApp, de voorloper van Bora-Argon 18. De Tsjech viel op met de negende plek in de Vuelta van 2013, waarin hij ook een etappe won. Een jaar later eindigde hij als zevende in de Tour. In dienst van Sky werd hij zesde in de Giro van 2015. König hielp Chris Froome dat jaar aan de eindzege in de Tour de France.



De Tsjech wordt bij Bora-Hansgrohe ploeggenoot van Peter Sagan, die ook in Duitse dienst gaat rijden. ,,Leo heeft de potentie om op het podium te eindigen in een grote ronde", zei teammanager Ralph Denk dinsdag.