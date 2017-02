Kristoff wint openingsrit in Oman

Vorig jaar was Kristoff ook al de snelste in de openingsrit. Na een wedstrijd over 176,5 kilometer van Al Sawadi Beach naar Naseem Park was Kristoff de snelste in de massasprint.



Kristoff, die ook al Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares heeft, won eerder deze maand al de tweede etappe van de Ster van Bessège.