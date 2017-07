Kwiatkowski klopt Mollema en Dumoulin in Baskenland

Al vrij snel ontstond er een kopgroep van zeven renners. Het peloton gaf de avonturiers een maximale voorsprong van vijf minuten. Het scenario was nagenoeg hetzelfde als in de Tour: Team Sky zette zich op kop van het peloton en controleerde de koers. De zwarte brigade had met Michal Kwiatkowski en Mikel Landa twee kanshebbers voor de overwinning in de rangen. Op 50 kilometer van de aankomst was het verhaal van de vluchters uit en kon de finale beginnen.

Landa beresterk

Daarna was het vooral onrustig in het peloton. Er werd slag om slinger gedemarreerd, maar het was wachten tot de verschrikkelijk steile Murgil Tontorra voor echt vuurwerk. Met stukken tot 20% lag het in de lijn der verwachting dat de beslissing op de slotklim zou vallen. Jelle Vanendert viel als eerste aan, daarna besloot Landa maar eens om zijn benen te strekken. Tony Gallopin en Bauke Mollema waren goed gevolgd en sloten aan bij de Bask. Achter het trio sloegen Tom Dumoulin en Michal Kwiatkowski de handen in elkaar. De twee hardrijders gingen in de achtervolging en stortten zich als valken naar beneden. Landa hield even in waarop de twee konden aansluiten.



Even leken Landa en Dumoulin het te mogen gaan uitvechten, maar ze twijfelden en de drie anderen kwamen terug. Een sprint met vijf dus. Gallopin zette aan maar werd nog netjes geremonteerd door Kwiatkowski. Niemand kwam er nog over en zo won de Poolse ex-wereldkampioen na Milaan-San Remo en de Strade Bianche al zijn derde klassieker dit jaar. Mollema moest genoegen nemen met een derde plaats. Tom Dumoulin finishte in het zog van 'Bau'.



Kwiatkowski etaleerde zijn topvorm ook al in de voorbije Tour, waar hij iedere dag de nodige kilometers op kop reed in dienst van zijn kopman Chris Froome.