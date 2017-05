LIVE: Benedetti pakt bergtrui, sprintersploegen snoepen van voorsprong

Kristoff voor derde keer op rij sterkste in Fränkfurt

1 mei Alexander Kristoff (Katjoesja) heeft voor de derde keer op rij de Duitse semiklassieker Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt gewonnen. De Noorse sprinter was ook in 2014 en 2016 de snelste. In 2015 werd de wedstrijd afgelast.