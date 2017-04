Valverde met stalen zenuwen naar vierde zege La Doyenne

Door Thomas Sijtsma



Hij wachtte, en wachtte, en wachtte. Alejandro Valverde bleef op de Redoute, op La Roche-aux-Faucons, op Côte de Saint-Nicolas zitten waar hij zat. De 36-jarige Spanjaard zag zijn teamgenoten een voor een sneuvelen, maar bleef zitten tot dat ene perfecte moment.



Dat moment kwam toen Daniel Martin een kilometer voor het einde een splijtende demarrage inzette op het klimmetje naar Ans. De Ier pakte bijna 100 meter voorsprong, maar zijn poging stierf in schoonheid toen Valverde zijn achterwerk uit het zadel tilde.



Valverde sprong naar Martin, ging met hem om de bocht de finishstraat in en was in de sprint een klasse apart.



Favoriet

Het is verdomde moeilijk om als grote favoriet die rol waar te maken. De hele 250 kilometer lang waren ogen van concurrenten en camera's van televisieploegen gericht op Valverde. Hij kon niet eten, plassen of lachen zonder dat het iemand ontging.



De koers liet Valverde lange tijd aan anderen. Een kopgroep van acht renners, met daarin de Nederlander Nick van der Lijke, reed lange tijd op ruim tien minuten voorsprong. In de finale, die maar niet echt los wist te komen, werden ze allen opgepeuzeld door de favorietengroep. Van die groep maakten alleen de Nederlanders Tom Dumoulin en Sam Oomen deel van uit.



Na de finish brak Valverde in tranen uit vanwege het overlijden van leeftijdsgenoot Michele Scarponi. De Spanjaard schenkt het gewonnen prijzengeld in zijn volledigheid aan de familie van de Italiaan die zaterdag werd aangereden door een busje.