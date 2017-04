LIVE: Grote kopgroep met Boom rijdt meteen weg in Gold Race

Braspennincx grijpt naast WK-medaille op keirin, teleurstelling Theo Bos

9:54 Baanrenster Shanne Braspennincx is zondag op de slotdag van de WK baanwielrennen in Hongkong als vijfde geëindigd in de finale op het onderdeel keirin. De wereldtitel ging naar de Duitse titelverdedigster Kristina Vogel. Ze hield de Colombiaanse Martha Bayona en de Belgische Nicky Degrendele achter zich.