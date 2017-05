LIVE: Gaat Dumoulin ook vandaag bestookt worden?

IJzersterke Dumoulin zet grote stap richting Giro-zege

25 mei Tom Dumoulin is ongeschonden door de loodzware achttiende etappe van de Ronde van Italië gekomen. De rozetruidrager moest meerdere aanvallen pareren in de loodzware bergetappe over vijf cols in de Dolomieten van Moena naar Ortisei/St. Urlich, maar verloor geen tijd op zijn belangrijkste concurrenten, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali. Dumoulin behoudt een marge van 31 seconden op de Colombiaan en 1'12 op de Italiaan.