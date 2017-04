Vierde zege Gilbert in Amstel Gold Race na aantrekkelijke finale

Door Thijs Zonneveld



Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Jarenlang was de Amstel Gold Race een van de saaiste klassiekers van het jaar, maar in 2017 is het totaal anders. Waar de renners in voorgaande edities wachtten op de laatste beklimming van de Cauberg ontploft de wedstrijd nu al op veertig kilometer voor de finish, op de Kruisberg. Dáár rijdt een elitegroepje weg met daarin onder meer Gilbert en Bert-Jan Lindeman. Die laatste moet op de Keutenberg passen, Gilbert overleeft tot diep in de finale.



De enige die vanuit het peloton de oversteek naar de kopgroep nog weet te maken is de Pool Michal Kwiatkowski, de winnaar van Milaan-San Remo. Hij is samen met Gilbert de sterkste man in koers. Met z'n tweeën rijden ze weg op de Bemelerberg, vlak voor de finish. In de sprint gaat Kwiatkowski van veel te ver aan: Gilbert heeft alle tijd om te reageren en over hem heen te komen.



Gilbert: "Hij (Kwiatkowski, red.) verraste me een beetje in de sprint, maar er stond veel tegenwind, dus ik had de tijd om terug te komen in zijn wiel. Het was perfect voor mij. Ieder seizoen is het een doel om een klassieker te winnen. Nu heb ik er al twee."