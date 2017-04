LIVE: Kopgroep met Boom houdt grote voorsprong vast

219 km

De absolute topfavoriet om vanmiddag te mogen juichen is misschien wel de Australië Michael Matthews. De snelle man van Sunweb heeft van de Amstel Gold Race een groot doel gemaakt en de parcourswijziging zou in zijn voordeel moeten zijn. Phil Anderson was in 1983 voorlopig de enige renner uit Down Under die de Amstel Gold Race won.