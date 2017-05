IJzersterke Dumoulin zet grote stap richting Giro-zege

De etappezege ging naar de Amerikaan Tejay van Garderen van BMC, die bergkoning Mikel Landa na 137 kilometer overtuigend klopte in de sprint.



De kopman van Team Sunweb moest op de derde klim van de dag, de Passo Gardena, de eerste aanval van de Colombiaan van Movistar afslaan. Quintana leek afstand te nemen maar vlak voor de top had de Limburger het gaatje gedicht.



Ook in de laatste twee beklimmingen lukte het de Colombiaan niet om afstand te nemen. Alle klassementsfavorieten bereikten samen de top van de slotklim, de Pontives, waarop Dumoulin in de slotkilometers Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Ilnoer Zakarin en Domenico Pozzovivo liet wegrijden. Hij gaf echter geen ruimte aan Quintana en Nibali.



Dumoulin finishte als negende vlak, voor zijn twee grootste rivalen, op 1'06 van ritwinnaar Van Garderen. Pinot en Pozzovivo konden in de slotkilometers 58 seconden van hun achterstand op de Limburger goedmaken. Mollema (zevende) en Kruijswijk (achtste) finishten 32 seconden eerder dan de rozetruidrager.