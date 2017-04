LIVE: Kopgroep met Nederlander pakt megavoorsprong, Oude Kwaremont in zicht

Italiaan Canola wint Volta Limburg Classic

1 april De Italiaanse wielrenner Marco Canola van Nippo-Vini Fantini heeft de Volta Limburg Classic op zijn naam geschreven. Canola was de snelste in de sprint van een groepje van drie in Eijsden. Hij versloeg Xandro Meurisse van Wanty-Groupe Gobert en Nick van der Lijke van Roompot-Nederlandse Loterij.