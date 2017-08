LIVE: Tempo hoog, aanvallers komen niet weg

BMC wint ploegentijdrit, Kelderman doet goede zaken

19 augustus BMC heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Rohan Dennis reed als eerste over de streep en mag morgen starten in de rode leiderstrui. Team Sunweb kwam zes seconden te kort voor de overwinning, maar kopman Kelderman pakt kostbare seconden op andere klassementsrenners.