BMC wint ploegentijdrit, Kelderman doet goede zaak

BMC heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Rohan Dennis reed als eerste over de streep en mag morgen starten in de rode leiderstrui. Team Sunweb kwam minder dan een seconde te kort voor de overwinning, maar kopman Kelderman pakt kostbare seconden op andere klassementsrenners.

De Zwitserse wielerploeg reed het vrijwel vlakke parcours van 13,7 kilometer in 15.58, 6 seconden sneller dan Quick-Step (tweede) en Team Sunweb (derde). De Nederlandse wielerploeg Team LottoNL-Jumbo was in het Franse Nîmes 40 seconden trager dan BMC en eindigde op de vijftiende plaats.



Door de winst van BMC is de Australiër Rohan Dennis de eerste rode truidrager van de 72e editie van de Vuelta.



De winnaar van de Ronde van Frankrijk en grote favoriet voor de eindzege in Spanje, Chris Froome, reed met zijn ploeg Team Sky naar de vierde plaats, op 9 seconden van de winnaar.