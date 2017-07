LIVE: Sprinters weer baas in Nuits-Saint-Georges?

Denifl nieuwe leider Ronde van Oostenrijk, López wint etappe

6 juli De Oostenrijker Stefan Denifl heeft vandaag de leiding genomen in het algemeen klassement van de Ronde van Oostenrijk. Hij kwam in de vierde etappe 17 seconden later aan dan de etappewinnar, de 23-jarige Colombiaan Miguel Angel López.