Van Avermaet profiteert in Gent-Wevelgem van pokerspel concurrenten

Door Pim Bijl



Na Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke ging ook de zege in Gent-Wevelgem naar een Belg. ,,Ik kan het zelf niet geloven eerlijk gezegd. Het zit allemaal mee, waar het vroeger misschien een beetje tegenzat'', zei Van Avermaet. Peter Sagan en Niki Terpstra - deeluitmakend van de sterke kopgroep van vijf in volle finale - leken ook de benen te hebben om voor de overwinning te rijden. Maar de twee verspeelden de kans op winst door een gewaagd pokerspel. Ze keken te lang naar elkaar toen de twee Belgen er vandoor gingen.



Het was het sluitstuk van een nerveuze dag. Meerdere keren brak het peloton in verschillende stukken. Zo werd Gent-Wevelgem, de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker van ruim boven de 200 kilometer, een echte afvalrace. Uiteindelijk was de laatste beklimming van de Kemmelberg - op 34 kilometer van de streep - de scherprechter. Greg van Avermaet trok vol door met Peter Sagan in zijn spoor. In de afdaling sloot John Degenkolb aan na een flinke inspanning ook Boasson Hagen en het Quick Step-duo Niki Terpstra en Zdenek Stybar.



Even later kreeg het zestal nog meer gezelschap, waarna een groep van veertien renners richting Wevelgem trok. Op 20 kilometer voor het einde, vlak na Ieper, was het Jens Keukeleire die na een aanval Sagan, Van Avermaet, Søren Kragh Andersen en Terpstra met zich meekreeg.



Diezelfde Keukeleire koos met Van Avermaet opnieuw voor het offensief. Flink gepokerd werd er daarna door Niki Terpstra die wilde dat Sagan het gat dicht zou rijden. Voor de verandering fietste Sagan eens niet blind het gat dicht, maar dwong hij Terpstra tot het opknappen van het werk in de achtervolging. De twee zagen een geoliede samenwerking duidelijk niet zitten.



Zo kon Van Avermaet sprinten naar zijn tweede overwinning in drie dagen. In de achtergrond verloor Terpstra de sprint van Sagan om de derde plaats, maar bleef hij nog wel nipt de achtervolgende groep voor. Met zijn vorm zit het wel goed, in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen volgende week en Parijs-Roubaix een week later.