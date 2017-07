LIVE: Voorlopig laatste kans voor sprinters

Kittel slaat opnieuw toe in massasprint, Groenewegen derde

11 juli Marcel Kittel heeft zijn vierde ritzege in deze Tour de France geboekt. Dylan Groenewegen sprintte in Bergerac naar een knappe derde plaats, vlak achter John Degenkolb. Chris Froome beleefde een rustige dag in de Dordogne en blijft in het geel.