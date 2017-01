Madiot wil af van UCI-baas Cookson

Madiot meent dat Cookson de Europese wielertraditie verkwanselt door steeds meer wielerkoersen te organiseren in verre landen. ,,De kracht van het wielrennen is zijn geschiedenis. We moeten de historische koersen in Europa, die het financieel zeer moeilijk hebben, behouden. Het wordt alleen meer ingewikkelder als er allerlei wedstrijden in exotische landen bij komen. Als we op deze voet doorgaan, komt een groot deel - en in mijn ogen heilig deel - van de Europese kalender serieus in gevaar'', aldus de oud-winnaar van Parijs-Roubaix op zijn weblog.



Madiot geeft in de verkiezing, in september bij het WK wielrennen in Noorwegen, steun aan de Fransman David Lappartient, momenteel al vicevoorzitter van de UCI en uitdager van Cookson voor het voorzitterschap. ,,Hij heeft mijn steun, want het wielrennen heeft revolutie nodig.''