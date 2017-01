VIDEO: Mathieu van der Poel verdedigt overtuigend Nederlandse titel veldrijden

In de eerste ronde wisten alleen Corné van Kessel en belofterenner Joris Nieuwenhuis bij Van der Poel te blijven. De wereldkampioen veldrijden van 2015 werd niet meer gehinderd door een nekblessure, die hij vorige week had opgelopen bij een val in de cross van Loenhout. Na twee ronden vond Van der Poel het tijd om alleen door te gaan en de concurrentie zag de renner van Beobank-Corendon pas na de finish terug.

De strijd voor het zilver en brons was een stuk spannender. Van Kessel en Nieuwenhuis vochten mooie duels uit en uit de achtergrond kwam ook Lars van der Haar, die nog altijd aan zijn conditie werkt na lang blessureleed, sterk terug. Uiteindelijk bleek Van Kessel de best of the rest en was het zilver voor de renner van Telenet-Fidea. Nieuwenhuis pakte door zijn derde plaats naast het brons ook de beloftetitel op het NK.