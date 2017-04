Mollema kent zijn acht helpers voor Giro d'Italia

Viviani sprint naar ritzege in Ronde van Romandië

17:36 Elia Viviani heeft vandaag de derde etappe gewonnen in de Ronde van Romandië. De 28-jarige sprinter uit de Sky-ploeg was na 187 kilometer met start en finish in Payerne de sterkste in de massasprint. Viviani boekte na heel wat tweede plaatsen dan eindelijk zijn eerste overwinning van dit seizoen.