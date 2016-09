Mollema strandt op één seconde in Alberta

De Spanjaard Francisco Mancebo won de laatste etappe, een rit van 124 kilometer over een parcours in en om Edmonton. Mollema eindigde in de grote eerste groep daarachter op vier seconden. Carpenter zat ook in die groep.



,,We wisten dat we er een harde wedstrijd van moesten maken en proberen Carpenter te isoleren. In de laatste drie ronden gaven we daarom vol gas op de beklimmingen'', lichtte Mollema de tactiek van Trek toe. ,,Zelf probeerde ik het twee ronden voor het einde op de steile klim, maar het lukte me niet Carpenter te lossen. Petje af voor hem, hij reed sterk en ook zijn team hielp hem goed.''



Bonificaties hadden Mollema ook kunnen helpen, maar het koersverloop was hem op dat punt niet gunstig gezind. Een groepje renners, met daarin Mancebo, wist vroeg in de etappe te ontsnappen en pikte de bonusseconden in de tussensprints in. Mancebo wist als enige in de slotfase net uit de greep van de jagende groep met Mollema te blijven en won de grootste bonificatie aan de meet. De Groninger finishte als achttiende en bleef met lege handen.



,,Jammer dat het niet is gelukt, maar ik ben toch trots op het team. We hebben er alles aan gedaan'', aldus Mollema, die eerder dit jaar de klassieker Clasica San Sebastian won.