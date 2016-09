Mollema wint voor het eerst in loopbaan een tijdrit

De Groninger noteerde in de 12,1 kilometer lange tijdrit in Edmonton een tijd van 14.44 minuten. Hij was negen seconden sneller dan de Let Andzs Flaksis en won zestien tellen op de Amerikaan Robin Carpenter, die de leiding in het algemeen klassement overnam van zijn landgenoot Evan Huffman. Mollema heeft slechts één seconde achterstand op Carpenter.



,,De tijdrit was een belangrijk doel voor me. Ik wist dat het lastig zou zijn veel tijd goed te maken, dus richtte ik me volledig op de winst'', zei Mollema, die zelfvertrouwen had opgedaan met zijn zesde plaats in de tijdrit tijdens de afgelopen Tour de France.



De Ronde van Alberta eindigt maandag met een rit over 124,1 kilometer met start en aankomst in Edmonton. ,,Het is geen gemakkelijk parcours met korte klimmetjes én bonificatieseconden. We zullen als team een goed plan moeten maken om toch de koers te kunnen winnen.''