Nederlands beloftenkampioen Jakobsen tekent eerste profcontract

Unieke documentaire over Steven Kruijswijk in de Giro

17 augustus Voor de documentaire 'Alle ballen op Steven' kreeg de Udense cameraman Tijs Kuijpers (34) een uniek inkijkje in de Lotto Jumbo ploeg. Die volgde hij intensief tijdens de laatste Giro d'Italia in mei. Kuijpers was overal bij, tot in de slaapkamer van kopman Steven Kruijswijk.