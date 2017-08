Nibali is klaar voor Vuelta: Ik heb hard gewerkt

Belg Teuns zorgt voor 'ron­de-hat­trick' door ook in Noorwegen te winnen

13 augustus Dylan Teuns verkeert in de vorm van zijn leven. De Belgische wielrenner van BMC heeft zondag ook de Arctic Race op zijn naam geschreven. Hij won zondag de vierde en laatste etappe over 160 kilometer met start en aankomst in Tromsø.