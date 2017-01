Nieuw wielerleven begint voor Kelderman Down Under

Bij die presentatie ging de aandacht toch vooral naar Tom Dumoulin en zijn keuze voor de Ronde van Italië als hoofddoel. Kelderman, bijna buurman van Dumoulin in het Limburgse heuvelland, gaat mee als een van de meesterknechten.



,,Dat is niet gek, Tom is een stapje verder dan ik'', zei Kelderman, die meteen aangaf in welke koersen hij wel voor eigen kans mag gaan. Behalve in de Tour Down Under geldt dat ook voor de Ronde van Romandië, de Ronde van Polen en, als alles normaal verloopt, de Ronde van Spanje. ,,In die wedstrijden wil ik, net als in de Giro trouwens, echt goed zijn.''



Kelderman debuteerde in 2012 als profrenner in de Tour Down Under, een koers die hij als 21ste afsloot. In de door zijn ploeggenoot Tom-Jelte Slagter gewonnen editie van 2013 volgde de zesde plaats, waarna Kelderman de jaren erna een ander programma reed. Na sterke optredens in de Giro (zestiende en zevende) en Vuelta (veertiende) moest in 2015 en 2016 in de Tour de France zijn piek liggen. Twee keer ging het mis door valpartijen.



,,Ik vind het niet erg dat ik dit jaar geen Tour rijd'', vertelde hij. ,,Het is twee keer niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Door valpartijen, daar heb je geen grip op. De Giro vind ik ook een mooie koers en met een rol als helper heb ik geen moeite. Ook al omdat je bij deze ploeg weet dat je er later iets voor terugkrijgt.''