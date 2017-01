Nieuwenhuis soleert soeverein naar wereldtitel beloften

Pim Bijl

Alleen op de wereld, zo moet Joris Nieuwenhuis zich tijdens het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften zich hebben gevoeld. De 20-jarige crosser uit de Achterhoek reed in de eerste ronde weg en zag in het vervolg - als hij eens over zijn schouder naar achteren keek - niets of niemand naderen.

Na één ronde had Nieuwenhuis al een voorsprong van liefst vijftien seconden bij elkaar gefietst op zijn naaste achtervolgers. In de achtergrond maakten zijn concurrenten uit België fouten. Op exact dezelfde plek als Thijs Aerts een ronde eerder schoof ook Eli Iserbyt onderuit. Laatstgenoemde, de titelverdediger, bleef in de achtergrond sukkelen en kende een problematische cross.

Het talent, die sinds 1 januari rijdt voor de opleidingsploeg van Sunweb, was met veel vertrouwen naar Bieles afgereisd. Zo werd hij eerder deze maand al derde tussen de fulltime profs op het NK veldrijden in Sint-Michielsgestel. Achter Mathieu van der Poel en Corné van Kessel, maar voor Lars van der Haar.

Op het zware modderparkoers bleek Nieuwenhuis met afstand de beste crosser in de leeftijdscategorie onder 23 jaar. De voorsprong werd alsmaar uitgebouwd. De rest vocht in de verte voor de ereplaatsen. Sieben Wouters reed na een fantastische laatste ronde nog naar het podium. Maar bij Nieuwenhuis kwam niemand in de buurt.

De 20-jarige Nieuwenhuis, afkomstig uit Zelhem, was in de wolken met zijn regenboogtrui. ,,Het was een heel mooie race. Ik kon zo'n groot gat slaan, omdat ik geen enkele fout heb gemaakt. Waarom het bij bijvoorbeeld de Belgen is misgegaan, weet ik niet precies. Misschien omdat er op die jongens ontzettend veel druk staat door de gigantische aandacht aan deze sport in hun land. Dit is mijn grootste droom die waar is geworden. Dit geeft mij veel vertrouwen, ik ben hier zo blij mee."