Ook Battaglin van LottoNL-Jumbo stapt uit Vuelta

Quintana rijdt Atapuma uit leiderstrui in Vuelta

27 augustus Nairo Quintana is de nieuwe leider in de Vuelta a España. De Colombiaan van Movistar was in de achtste etappe op de steile slotklim naar La Camperona de beste van de favorieten. Hij neemt de rode leiderstrui over van zijn landgenoot Darwin Atapuma.