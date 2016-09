Organisatie Eneco Tour zet privéjet in voor Sagan

De Eneco Tour start op maandag 19 september in Friesland, een dag na de wegwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Plumelec. Sagan wil dolgraag meedoen aan de wedstrijd in Frankrijk, maar ook aan de Eneco Tour door Nederland en België.



,,Peter heeft veel zin om te starten in onze wedstrijd", zei Discart tegen de Belgische sportzender Sporza. ,,De Eneco Tour is een ideale voorbereiding op het WK in Qatar, enkele weken later. Hij zal daarom meteen na het EK met een privéjet worden overgevlogen naar Nederland en daarna afreizen naar de startplaats van de eerste rit."



Sagan ontbreekt op de zondag van de Europese wegwedstrijd wel tijdens de ploegenpresentatie in Bolsward. Geen probleem voor Discart. ,,Voor bepaalde renners moet je zoeken naar de beste oplossingen om beide programma's te kunnen combineren en kan je wel een uitzondering maken. We zijn blij dat Sagan hier start. Hij is toch een smaakmaker voor onze wedstrijd."