'Oud-wielrenner Gutierrez ondernam elf zelfmoordpogingen'

,,Het begon allemaal in maart 2013'', zei Gutierrez, die in zijn actieve carrière twee keer de Eneco Tour won en dertien jaar lang reed voor Movistar. ,,Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging, maar ik heb mezelf toen voor het eerst schade aangebracht. Wielrennen is een heel lastige en stresserende sport. En op een bepaald moment voelde ik dat het niet meer ging zoals vroeger."

Hij verliet dat jaar de Tour de France door een zenuwinzinking. ,,Ik was in paniek en wou enkel nog verdwijnen uit de wedstrijd… en uit de wereld. Ik heb elf zelfmoordpogingen ondernomen", aldus Gutierrez, die stopte met koersen in 2014. ,,Er zijn goede en duistere dagen. Maar het is nu al een tijdje geleden dat ik een slechte dag had."