Poels zegeviert in heuvelrit Tour of Britain

Zijn provinciegenoot Tom Dumoulin van Giant-Alpecin eindigde als derde op acht seconden, kort achter de Australische nummer twee Rohan Dennis (BMC). Dylan van Baarle (Cannondale) arriveerde als vierde, met een achterstand van twaalf tellen.



De Belg Julien Vermote (Etixx-QuickStep) verloor veel tijd op de pittige helling naar de finish en raakte de leiderstrui kwijt aan de Brit Stephen Cummings (Dimension Data), die als achtste boven kwam op twintig seconden van Poels. Dumoulin schoof op naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 49 seconden van Cummings.



Voor Poels was het al zijn derde etappezege in de 'Tour of Britain'. De superknecht van Tourwinnaar Chris Froome won in 2010 al eens een rit en was vorig jaar ook de beste in de etappe met een steile aankomst. Poels reageerde tijdens de beklimming van de 5,7 kilometer lange Haytor op een versnelling van Dennis. Dumoulin ging mee en plaatste een aanval. Poels en Dennis pareerden, waarna de Nederlandse winnaar van de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik versnelde en het knap afmaakte.



Dumoulin kan morgen wellicht een gooi doen naar de leiderstrui. De renners werken dan een individuele tijdrit af in Bristol over 15 kilometer. Dumoulin won bij de Spelen van Rio zilver in de tijdrit.