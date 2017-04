Profrenner Offredo aangevallen met honkbalknuppel

Offredo, eerder deze maand nog 14de in Parijs-Roubaix, liep een gebroken neus, een gebroken rib en diverse schaafwonden op. ,,Maar daar kom ik wel weer overheen'', zei de dertigjarige Fransman op zijn facebookpagina.



Over de toedracht liet Offredo niets los. ,,Ik weet dat het werk wat ik doe gevaarlijk is en dat ik soms mijn leven riskeer, maar vandaag ben ik slachtoffer geworden van pure agressie in het verkeer. Ik ben niet eens boos, maar vooral geschokt. Het is triest dat deze mooie sport, waar ik intens van houd, kennelijk voor andere weggebruikers reden is om dit te doen. Hoe moet ik mijn kinderen vertellen dat fietsen te gevaarlijk is... Ik ga 's morgens trainen en zij weten niet of ik dan nog thuis kom.''