Putt doet bijnaam 'Polar Bear' eer aan in Ronde van Alberta

Hij was in de koude 182 kilometers van Kananaskis naar Olds de meest actieve coureur. Als enige zonder jasje, been- of armwarmers, was hij telkens mee in de ontsnappingen en aan de meet won hij de sprint voor de Canadees Alexis Carter.



Bauke Mollema, de titelverdiger in de Canadese rittenkoers, arriveerde op een achterstand van zeventien seconden in het peloton. De renner van Trek staat vijfde in het algemeen klassement op vijftien tellen van de Amerikaanse leider Colin Joyce.