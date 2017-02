Quick-Step start met 'dream team' in de Omloop

Gilbert, die na vorig seizoen overkwam van BMC, won de openingskoers van het klassieke voorseizoen in 2006 en 2008. Boonen zegevierde opvallend genoeg nog nooit in de Omloop, maar hoopt daar in zijn laatste maanden als prof verandering in te brengen.

,,Ik ben blij dat we weer in België gaan fietsen'', zegt Boonen, die bezig is aan zijn afscheidstoernee die op 9 april in Parijs-Roubaix zal eindigen. ,,De Omloop Het Nieuwsblad is altijd een speciale koers, een belangrijk moment in Vlaanderen: de eerste koers, de eerste keer dat de mensen weer komen kijken, de eerste kasseien ook. Ik kan niet wachten.''

,,Ik ben met een goed gevoel teruggekeerd uit Oman, ondanks die valpartij in de eerste etappe. Die rit was overigens mijn enige doel in die race. Maar verder heb ik goede dagen gehad en de voorbereiding gedaan zoals ik hem wilde.''