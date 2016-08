Quintana rijdt Atapuma uit leiderstrui in Vuelta

De achtste etappe kende een erg lange aanloop naar de slotklim van eerste categorie, die vooral in de slotfase loodzwaar was met percentages oplopend tot 25 procent. Elf koplopers begonnen daar met een riante voorsprong aan. De Belgen hoopten met Pieter Serry op een vierde ritzege, maar hij redde het niet. Lagoetin deelde zijn krachten het beste in en had in de laatste kilometer nog een versnelling in huis. De Franse renners Axel Domont en Perrig Quemeneur finishten op korte afstand als tweede en derde.



Quintana rijdt weg op steiltste stroken

De steile laatste kilometers waren een kolfje naar de hand van Quintana, die beter in vorm lijkt dan in de Tour de France. Hij reed geleidelijk weg van Tourwinnaar Chris Froome, die meer dan een halve minuut verloor. De kopman van Team Sky zag in de laatste meters nog Alberto Contador voorbij komen. Dat was tamelijk verrassend, want de drievoudig winnaar van de Vuelta was in de etappe van vrijdag nog hard onderuit gegaan en met een bont en blauw lichaam aan de achtste rit begonnen.



Atapuma kon het tempo niet volgen en zakt in het klassement weg naar de zesde plaats op 1.36. Contador klom naar de zevende plek op 1.39. De Nederlandse renners spelen na het uitvallen van Steven Kruijswijk geen rol van betekenis meer.