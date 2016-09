Quintana slaat aanvallen Froome af en gaat Vuelta winnen

De overwinning in de twintigste etappe, over 193,2 kilometer tussen Benidorm en de Alto de Aitana, ging naar Pierre Latour. De Fransman klopte zijn Colombiaanse medevluchter Darwin Atapuma op de top. Robert Gesink, die ook weer in de aanval was gegaan, kwam ruim een minuut later als vijfde over de finish.



Ver achter de avonturiers vochten de klassementsrenners om de podiumplaatsen. Froome had vrijdag met een oppermachtig optreden in de individuele tijdrit een flink deel van zijn achterstand op Quintana weggewerkt. De Brit wist dat hij zaterdag in de laatste bergetappe, met onderweg vier cols van de tweede categorie en de lange slotklim van de Alto de Aitana, de Colombiaan moest lossen om na de Tour ook de Vuelta te kunnen winnen. De kopman van Sky probeerde in de laatste 4 kilometer keer op keer om weg te rijden bij Quintana, maar hij kreeg geen meter ruimte van de Colombiaan. Die pareerde alle aanvallen en reed in het laatste stukje naar de finish weg bij Froome, die enkele tellen later klappend over de streep reed.



Quintana wordt zondag in Madrid voor het eerst gehuldigd als winnaar van de Vuelta. Twee jaar geleden won de klimmer van Movistar al de Ronde van Italië, in de Tour de France eindigde hij twee keer als tweede achter Froome. Dit jaar moest hij genoegen nemen met de derde plek, achter Froome en Romain Bardet.



Quintana en Froome krijgen op het podium in Madrid gezelschap van Esteban Chaves. De Colombiaan deed zaterdag een geslaagde aanval op de derde plaats van Alberto Contador. Chaves sprong tijdens de voorlaatste klim weg en pakte genoeg voorsprong om de Spanjaard van het podium te verdringen.