Quintana wint voor het eerst de Vuelta, slotrit prooi voor Cort Nielsen

De slotrit, die in navolging van de Tour de France dit jaar in de avonduren werd georganiseerd, eindigde zoals verwacht in een massasprint. Deze werd gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen. Quintana houdt Froome achter zich Quintana revancheert zich met zijn eindzege voor een wat mindere Tour de France. Daarin ging hij voor het geel, maar bleek de derde plaats uiteindelijk het hoogst haalbare. In de Vuelta rekent hij nu uitgerekend af met Chris Froome, de grote man uit de Tour. Het verschil tussen Quintana en Froome (Sky) in het eindklassement bedraagt 1 minuut en 23 seconden. Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) vergezelt zijn landgenoot Quintana op het podium als de nummer drie, op 4.08 minuten. Alberto Contador eindigt op de ondankbare vierde plaats. Voor de 26-jarige Quintana is het zijn tweede eindzege in een grote ronde. In 2014 won hij als eerste Colombiaan de Giro d'Italia. Die primeur heeft Quintana in de Vuelta niet. In 1987 ging zijn illustere landgenoot Lucho Herrera hem voor.

Rit naar Aramon Formigal maakt het verschil

Quintana heeft zijn eindzege grotendeels te danken aan zijn krachtsexplosie in de vijftiende etappe. In de rit met finish op Aramon Formigal trok hij vroeg ten aanval en reed hij Froome op ruim 2,5 minuut. Zijn forse verlies op de Brit in de tijdrit van vrijdag was daarom niet funest.



Quintana moest de winst in die vijftiende rit laten aan Gianluca Brambilla, maar keert toch met één dagsucces huiswaarts. In de tiende etappe naar Lagos de Covadonga achterhaalde hij in de slotfase Robert Gesink, die vijf dagen later gelukkig nog zijn gram haalde door te winnen op de Aubisque.



Aanvalslustige Gesink beste Nederlander

Hoewel Gesink deze Vuelta niet voor het klassement ging, is hij in de eindaftrekening uiteindelijk wel de beste Nederlander op de 35ste plaats. Door het uitvallen van Steven Kruijswijk, die op een paaltje reed, werd de hoop op een Nederlandse Vuelta-winnaar al in een vroeg stadium de grond ingeboord.