Quintana zet Vuelta volledig naar zijn hand met geslaagde coup

Mollema weer vooraan in Alberta

10:43 Wielrenner Bauke Mollema heeft zich in de derde etappe van de Ronde van Alberta opnieuw voorin laten zien. De kopman van Trek eindigde als vierde in de rit over 181,2 kilometer, tussen Rocky Mountain House en Drayton Valley. De winst ging naar de Amerikaan Evan Huffman, die landgenoot en medevluchter Robin Carpenter klopte in een sprintje. Mollema kwam 4 seconden later over de finish.