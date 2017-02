Rennersvakbond vraagt opnieuw om verbod schijfremmen

Sinds 1 januari mogen de schijfremmen in aangepaste vorm weer worden gebruikt, maar volgens de CPA is dit onverantwoord. Verschillende remsystemen - en dus verschillende remtijden- gaan gevaarlijke situaties opleveren. Dat schrijft de vakbond in een brief aan de UCI, die in handen is van Cyclingnews.



In de brief, die is ondertekend door CPA-voorzitter en oud-toprenner Gianni Bugno, krijgt de UCI het verwijt dat er geen rekening wordt gehouden met de bezorgdheid die leeft onder renners. Een uitgebreide testfase, waarin iedereen in bepaalde wedstrijden dezelfde schijfremmen moet gebruiken, zou die angst kunnen wegnemen.



CPA-secretaris David Chassot stoort zich aan de houding van de UCI, die de plannen, mede onder druk van de fietsindustrie, veel te haastig zou willen doorvoeren. ,,We moeten niet te snel gaan en de veiligheid van de wielrenners van ondergeschikt belang maken. We hebben goede gesprekken met de UCI en zitten met hen om de tafel. Maar blijkbaar delen we niet dezelfde agenda."