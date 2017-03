Rivera verrast met winst Trofeo Binda

Sagan en Kwiatkowski: jong, maar nu al eeuwige rivalen

14:03 Michal Kwiatkowski (26) versloeg gisteren Peter Sagan (27) in Milaan-San Remo in een zenuwslopende sprint. Het was niet de eerste keer dat beide renners met elkaar streden voor de winst. Sterker nog: Kwiatkowski en Sagan komen elkaar al bijna tien jaar tegen. Van de jeugd, tot Milaan-San Remo, één van de vijf wielermonumenten.