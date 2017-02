Roglic nog een jaar bij LottoNL-Jumbo

De ploeg is blij met de contractverlenging en spreekt vol lof over de voormalig schansspringer die vorig jaar nog de individuele tijdrit in de Giro d'Italia op zijn naam schreef. ,,Wij hebben hem binnengehaald als een onervaren talent. Onder onze begeleiding heeft hij mooie stappen gezet”, aldus teammanager Richard Plugge. ,,Hij is een echte topsporter, die met toewijding werkt aan zijn ontwikkeling. Dat heeft hij als schansspringer al geleerd. Op wielergebied leert hij nog steeds bij. We steken daar veel energie in en Primoz stelt zich heel coachbaar op.”



Roglic begint zich naast de tijdrit steeds meer te profileren als tijdrijder. Zo won de Sloveen vorige week de Ronde van de Algarve, waar hij gevestigde namen als Kwiatkowski, Gallopin en Dan Martin achter zich liet.



,,Ik vind het leuk bij Team LottoNL-Jumbo. We zijn wederzijds tevreden over elkaar en ik ben blij dat we er zo snel samen zijn uitgekomen. Het gaat goed zoals het gaat en ik krijg kansen om te scoren en om me te ontwikkelen'', aldus Roglic, die ook vertelt dat er andere ploegen naar zijn diensten hengelden. ,,Er was interesse van verschillende andere teams, maar de juiste begeleiding is voor mij nog heel belangrijk. Bovendien kan ik met iedereen in de ploeg goed opschieten en dat telt ook mee.”