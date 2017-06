Rolland klimt naar zege in koninginnenrit Route du Sud

Groenewegen vloert Greipel in Ster ZLM Toer

16 juni Dylan Groenewegen heeft de derde rit in de Ster ZLM Toer gewonnen. De Amsterdammer was de snelste in een massasprint. Het is zijn tweede overwinning in twee dagen. Hij was sneller dan André Greipel en Moreno Hofland. Groenewegen's ploegmaat Primož Roglič blijft leider.