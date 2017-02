Roompot krijgt wildcard voor Ronde van Vlaanderen

,,Nu de absolute toppers zich afgelopen weekend al getoond hebben in de Omloop Het Nieuwsblad, zijn we ervan overtuigd dat er heel wat mooie namen zich op die eerste zondag van april zullen mengen in de strijd om de zege. De wildcards hebben we uitgedeeld aan ploegen waarvan we zeker zijn dat ze een meerwaarde bieden op het schouwtoneel van de ronde. Zij zullen er zeker op gebrand zijn om zich te tonen in Vlaanderens Mooiste.''