Sagan spurt naar zege in Canadese eendagskoers

Froome nadert leider Quintana na weergaloze tijdrit

18:44 Chris Froome heeft de spanning in de strijd om de eindzege in de Ronde van Spanje vrijdag teruggebracht. De Britse wielrenner was met afstand de beste in de tijdrit over 37 kilometer tussen Xabia en Calpe. Froome, de winnaar van de Tour de France, haalde liefst 2 minuten en 16 seconden af van zijn achterstand op de Colombiaanse rodetruidrager Nairo Quintana.