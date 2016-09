Sagan vol ambitie: Eneco Tour is mij op het lijf geschreven

,,Ik heb de Eneco Tour nog nooit gereden, maar het moet een koers zijn die me op het lijf geschreven is. Met een goede ploeg denk ik dat we mooie resultaten kunnen boeken", liet Sagan op de website van zijn ploeg Tinkoff weten. Morgen rijdt hij overigens eerst nog de wegrace op het EK in het Franse Plumelec. Daarna wordt hij per vliegtuig naar Nederland gebracht.



Sagan keerde deze week terug uit Canada waar hij de Grand Prix Cycliste de Québec won en tweede werd achter de Belg Greg van Avermaet in de GP Montreal. ,,Ik had niet verwacht dat ik alweer zo goed zou zijn", vertelde de Slowaakse rasaanvaller, die op de Spelen van Rio als mountainbiker in actie kwam en daarna alleen startte in de Bretagne Classic-Ouest France waar hij opgaf.



In de Eneco Tour krijgt hij onder meer steun van de Poolse tijdritspecialist Maciej Bodnar en de Russen Pavel Broett en Nikolai Troesov. Met de Deen Michael Valgren heeft Tinkoff bovendien nog een sterke klassementsman in de ploeg. ,,Met onze ploeg liggen er in elke etappe kansen", meende Sagan, die wel als enige kopman is aangewezen. ,,We hebben een paar sterke mannen om hem heen. Bodnar heeft kansen in de tijdrit en Valgren zou een rol kunnen spelen in het klassement, afhankelijk hoe de koers verloopt. Maar de focus van de ploeg ligt bij Sagan", liet ploegleider Tristan Hoffman weten.